Fiorentina Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo | inizia una nuova era in casa viola
La decisione del club dopo le dimissioni di Pradé. La Fiorentina riparte da Roberto Goretti, scelto come nuovo direttore sportivo del club dopo le dimissioni di Daniele Pradé, rassegnate sabato scorso prima della sfida contro il Lecce. Scartate le ipotesi che portavano a Cristiano Giuntoli (ex Juventus) e Gianluca Petrachi (ex Roma), la società ha deciso di puntare su una soluzione interna. Nel comunicato ufficiale, la società viola ha dichiarato: " ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 202425, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola ".
