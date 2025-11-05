Fiorentina la quiete dopo la tempesta Goretti nuovo ds il punto sul prossimo allenatore
Firenze, 5 novembre 2025 - Il giorno dopo l'esonero di Stefano Pioli è quello nel quale la Fiorentina cerca di recuperare un po' di tranquillità. In mattinata l'allenamento di rifinitura al Viola Park prima del pranzo e della partenza alla volta di Mainz, dove il gruppo gigliato arriverà nel pomeriggio. Alle 18.30 è attesa la conferenza stampa di Daniele Galloppa, tecnico ad interim dopo il terremoto di ieri. Sarà lui a guidare la squadra nell'allenamento di stamani e nei prossimi appuntamenti. A cominciare dalla partita di domani sera contro il Mainz (ore 18.45) valida per la terza giornata della L eague Phase di Conference League. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Fiorentina, la quiete dopo la tempesta. Goretti nuovo ds, il punto sul prossimo allenatore - Squadra presa in consegna da Daniele Galloppa, sarà lui a guidarla tra Mainz e Genoa. Secondo msn.com
Fiorentina, una scossa per uscire dalla zona rossa - Adesso l’obiettivo deve essere quello di uscire dalla zona retrocessione e per chi lotta nelle retrovie anche i pareggi possono fare la differenza ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it