Fiorentina il nuovo direttore sportivo è Goretti Scelta la soluzione interna

È ufficiale: l'ex direttore tecnico prende il posto del dimissionario Pradè. La prima sfida sarà la scelta dell'allenatore. In cima alla lista c'è Vanoli, ma Palladino non è da escludere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

