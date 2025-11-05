Fiorentina il nuovo direttore sportivo è Goretti Scelta la soluzione interna

È ufficiale: l'ex direttore tecnico prende il posto del dimissionario Pradè. La prima sfida sarà la scelta dell'allenatore. In cima alla lista c'è Vanoli, ma Palladino non è da escludere.

Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola.

