Fiorentina Galloppa | Serve serenità la squadra ne ha bisogno Il futuro lo vedremo
Firenze, 5 novembre 2025 - Daniele Galloppa si è trovato catapultato in una dimensione completamente nuova da un momento all'altro. Il tecnico ad interim della Fiorentina (che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per affidare la panchina a Paolo Vanoli) sta guidando la squadra nella trasferta di Mainz. Alla vigilia è intervenuto in conferenza stampa dalla Mewa Arena per presentare la gara. “Essere catapultato così è particolare. C’è tanto da fare, ho una grande emozione dentro che mi fa sentire vivo. Un motore che mi fa andare avanti. Quello che vorrei trasmettere, ne ho parlato con Pablo Marì e De Gea in campo, è l’emozione che mi manca da quando non gioco più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fiorentina, Galloppa: "We need serenity, the team needs it. We'll see what happens next." - Fiorentina's interim coach spoke about the match against Mainz at a press conference. Da sport.quotidiano.net
Galloppa “Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina” - “Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho visto grande entusiasmo in questi due giorni, ho cercato anche un po’ di alleggerire loro la testa perchè secondo me c’è bisogno di quello – ... Riporta msn.com