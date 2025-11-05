Firenze, 5 novembre 2025 - Daniele Galloppa si è trovato catapultato in una dimensione completamente nuova da un momento all'altro. Il tecnico ad interim della Fiorentina (che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per affidare la panchina a Paolo Vanoli) sta guidando la squadra nella trasferta di Mainz. Alla vigilia è intervenuto in conferenza stampa dalla Mewa Arena per presentare la gara. “Essere catapultato così è particolare. C’è tanto da fare, ho una grande emozione dentro che mi fa sentire vivo. Un motore che mi fa andare avanti. Quello che vorrei trasmettere, ne ho parlato con Pablo Marì e De Gea in campo, è l’emozione che mi manca da quando non gioco più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Galloppa: "Serve serenità, la squadra ne ha bisogno. Il futuro lo vedremo"