Fiorentina che svolta per la carriera di Galloppa! Da allenatore della Primavera ad interim sulla panchina della prima squadra

Calcionews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorentina, Galloppa chiamato a sorpresa: da tecnico dei giovani a guida della prima squadra. Tutti i dettagli Le date dal 4 al 6 novembre 2025 segnano un’improvvisa svolta nella carriera di Daniele Galloppa. Dalla panchina della Primavera, che avrebbe dovuto guidare in Youth League contro il Legia Varsavia, il tecnico romano si ritrova ad interim . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, che svolta per la carriera di Galloppa! Da allenatore della Primavera ad interim sulla panchina della prima squadra

