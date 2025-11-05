Fiorentina che svolta per la carriera di Galloppa! Da allenatore della Primavera ad interim sulla panchina della prima squadra
Fiorentina, Galloppa chiamato a sorpresa: da tecnico dei giovani a guida della prima squadra. Tutti i dettagli Le date dal 4 al 6 novembre 2025 segnano un’improvvisa svolta nella carriera di Daniele Galloppa. Dalla panchina della Primavera, che avrebbe dovuto guidare in Youth League contro il Legia Varsavia, il tecnico romano si ritrova ad interim . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Fiorentina, svolta in panchina: esonerato #Pioli, arriva #DAversa per rilanciare la squadra #ASRoma - X Vai su X
Consegnato questo pomeriggio nella sede di Firenze della Banca Cambiano il Premio “Giovanni Spadolini giornalista e politico” – nel centenario della nascita (1925-2025) Firenze, 31 ottobre 2025 – Si è svolta questo pomeriggio, nella sede fiorentina della B - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina: Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim, poi D'Aversa - Il tecnico paga con la panchina la sconfitta casalinga con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionat ... Lo riporta eurosport.it
Chi è Daniele Galloppa, l'allenatore ad interim della Fiorentina dopo l'esonero di Pioli - Il nome più caldo resta quello di Roberto D'Aversa, attualmente in pole position per prendere il posto dell’ex allenatore del Milan. Come scrive tag24.it
Fiorentina, ufficiale l’esonero di Pioli: Galloppa guida la squadra ad interim. Il club riflette sul nuovo tecnico - Alcuni membri del suo staff — come i preparatori dei portieri Dall’Omo e Bianchi — rimangono in organico, in attesa di capir ... gonfialarete.com scrive