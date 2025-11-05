Fiocco azzurro in arrivo per i The Pasinis | È un maschio ragazzi

Fiocco azzurro in arrivo per i The Pasinis. La coppia friul-americana composta da Alessio Pasini, originario di Cavasso Nuovo che ha conosciuto la moglie Jessi in Louisiana quando si era trasferito in America per cercare nuove opportunità di vita, presto accoglierà un maschietto.I loro video sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it