Fiocco azzurro in arrivo per i The Pasinis | È un maschio ragazzi
Fiocco azzurro in arrivo per i The Pasinis. La coppia friul-americana composta da Alessio Pasini, originario di Cavasso Nuovo che ha conosciuto la moglie Jessi in Louisiana quando si era trasferito in America per cercare nuove opportunità di vita, presto accoglierà un maschietto.I loro video sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Fiocco azzurro a Palazzo d'Aronco. L'assessore all'Ambiente di Udine ha dato alla luce il suo secondo figlio - facebook.com Vai su Facebook
"#FioccoAzzurro" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Altro fiocco azzurro in casa Prejalmini: è nato Davide, il dodicesimo figlio - La nascita è avvenuta sabato al Gaslini: in un’Italia segnata dal costante calo delle nascite, la famiglia residente nel quartiere di Sestri Ponente ... Da ilsecoloxix.it