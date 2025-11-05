Finneas ha creato il nuovo tema di Apple Tv | Non avrei mai pensato di realizzare una cosa del genere
Finneas ha realizzato il nuovo tema di Apple TV + Originals, che accompagnerà il logo dell’azienda di Cupertino negli istanti che precedono l’inizio di un film, serie o show sulla piattaforma streaming. Dopo il “Tudum” di Netflix, ci sarà un nuovo mnemonico della durata di pochi secondi sponda Apple, creato in questo caso, ad hoc dal musicista statunitense. L’artista pluripremiato ai Grammy, nonchè fratello di Billie Eilish, ha condiviso il brano musicale su Instagram, insieme alla didascalia: “Ho creato il nuovo mnemonico per Apple TV. Non avrei mai pensato di poter fare una cosa del genere, ma sono davvero onorato e non avrei potuto divertirmi di più a lavorarci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
