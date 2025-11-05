Finite le speranze per Alessandro Trovato morto sul Panbari Himal | Aveva realizzato il suo sogno

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era un bravissimo ragazzo che, grazie alla sua feroce determinazione, era riuscito a diventare maestro di sci. A ricordare così Alessandro Caputo, disperso in Nepal da qualche giorno e ritrovato ieri senza vita dalle squadre di soccorso sulle pendici del Mansalu, è l’ex campione di sci alpino, con due podi in Coppa del Mondo alla fine degli anni ‘90, Matteo Nana, classe 1974, oggi apprezzato allenatore. Matteo è stato uno dei primi ad insegnare l’arte dello sci al milanese Alessandro Caputo, che ha cominciato a sciare da giovane in Valmalenco sulle piste del Palù e di Caspoggio. La speranza, flebile, di ritrovare in vita Alessandro si è spenta ieri quando le autorità nepalesi hanno comunicato il suo decesso e quello di un altro italiano, Stefano Ferronato, con lui nella spedizione sul Panbari Himal, una montagna alta 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

