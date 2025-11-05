Finire in carcere? Come qualsiasi circostanza della vita bisogna farci fronte se si presenta Le mascherine dalla Cina? Un trauma | Irene Pivetti si difende
Duro botta e risposta sulle vicende giudiziarie di Irene Pivetti durante l’intervista che l’ex presidente della Camera ha rilasciato a “Belve”, andato in onda ieri 4 novembre su Rai2. Sul sequestro delle mascherine “importate dalla Cina dalla sua società è sotto processo” evidenzia la Fagnani. “Tutte regolari e certificate, l’indagine non doveva partire. È stato un trauma” si difende. Toni accesi sulla vicenda di un pagamento “da 13 milioni anziché da 1,3 milioni”. “Ho restituito l’eccedenza” sostiene la Pivetti. “La Procura non la vede così” fa notare la Fagnani che poi le chiede: “Che nel suo orizzonte possa esserci l’ipotesi del carcere è plausibile?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
