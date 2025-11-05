Fine vita a San Lazzaro apre lo sportello per il testamento biologico

Bologna, 5 novembre 2025 - A San Lazzaro di Savena apre uno sportello dedicato al testamento biologico. L'iniziativa è del Comune alle porte di Bologna, in collaborazione con l'associazione ‘Luca Coscioni’. A partire dal 12 novembre, ogni primo mercoledì del mese un volontario dell'associazione sarà a disposizione dei cittadini, dalle ore 10 alle 12 in piazza Bracci, per dare informazioni sulle ‘ Dat ’, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento, per accompagnare le persone nell'eventuale compilazione e per facilitare il dialogo con gli uffici comunali competenti al deposito. Le Dat sono un documento con cui una persona maggiorenne e capace esprime in anticipo le proprie volontà su futuri trattamenti sanitari, come il consenso o il rifiuto a terapie, accertamenti diagnostici, nutrizione e idratazione artificiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fine vita, a San Lazzaro apre lo sportello per il testamento biologico

