Fincantieri rischia di diventare un caso politico | Folgiero non stia nella sua torre d' avorio

Triesteprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rischia di diventare un caso politico in seno alla maggioranza di governo la mozione del Consiglio comunale di Monfalcone che ha approvato la richiesta, indirizzata a Fincantieri, di rivedere il modello produttivo. Dopo la replica del numero uno dell'azienda Pierroberto Folgiero, la presa di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caso Belsito, fatture sospetteper le auto blu di Fincantieri - Ci sono effettivamente aziende genovesi che retribuirono Francesco Belsito per strane «consulenze» private. Secondo ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Fincantieri Rischia Diventare Caso