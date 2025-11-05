Finanziaria e superbonus l' affondo di Curti e Manzi Pd | Penalizzante per i terremotati | serve un emendamento correttivo

Mentre al Senato si avvia l’esame della prossima Legge di Bilancio, gli onorevoli Curti e Manzi del Partito Democratico lanciano l’allarme «La Manovra contiene disposizioni che, di fatto, limitano la fruibilità dei crediti maturati con il Superbonus per i progetti della ricostruzione post sisma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

