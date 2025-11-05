Finalmente sappiamo come cambia la nostra concentrazione quando digiuniamo | non è come pensavamo
Uno dei dubbi più comuni sul digiuno intermittente riguarda il timore di possibili effetti negativi sulla concentrazione e il livello di attenzione. I risultati del più ampio studio condotto in materia sembra però suggerire che almeno per quanto riguarda gli adulti quasi sempre questa convinzione è infondata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sappiamo che lo stavate aspettando ed è finalmente arrivato… il calendario dell’avvento di Legami vi aspetta carico di meravigliosi prodotti, tutti da collezionare! Vista l’alta richiesta, vi consigliamo di affrettarvi a prenotare il vostro trenino perché sarà dispo - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente sappiamo come cambia la nostra concentrazione quando digiuniamo: non è come pensavamo - Uno dei dubbi più comuni sul digiuno intermittente riguarda il timore di possibili effetti negativi sulla concentrazione e il livello di attenzione ... Riporta fanpage.it