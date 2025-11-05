Finalmente sappiamo come cambia la nostra concentrazione quando digiuniamo | non è come pensavamo

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei dubbi più comuni sul digiuno intermittente riguarda il timore di possibili effetti negativi sulla concentrazione e il livello di attenzione. I risultati del più ampio studio condotto in materia sembra però suggerire che almeno per quanto riguarda gli adulti quasi sempre questa convinzione è infondata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

