Filippo Caccamo live al Teatro Cartiere Carrara

Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – è pronto da novembre a calcare la scena con il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela (scritto e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Filippo Caccamo con Fuori di Tela il 4 dicembre Uno spettacolo completamente nuovo firmato Filippo Caccamo che torna in scena con un progetto originale, inedito e irresistibilmente comico. Un invito a ridere, a riconoscersi, a guardare i propri difetti come - facebook.com Vai su Facebook

In attesa di calcare il palcoscenico con il suo nuovo spettacolo “Fuori di tela”, l'attore e comico Filippo Caccamo ci ha parlato della sua scuola ideale, un ambiente educativo che valorizzi la creatività, l’inclusione e l’innovazione. - X Vai su X

Da Fontana a Caravaggio, l’arte a teatro con Filippo Caccamo - Comico in Tv e star social, in “Fuori di tela”, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini, Caccamo racconta le ... Segnala valdinievoleoggi.it

Teatro Verdi fra musical e show di Filippo Caccamo - Domenica alle 17 va in scena "Belle e la Bestia" della Compagnia dell’Ora e per sabato 18 febbraio è attesa l’esibizione comica "Tel chi Filippo! Scrive lanazione.it

Filippo Caccamo: “Lo spettacolo al Creberg rimarrà nella mia storia e in quella del teatro” - ”, che andrà in scena venerdì 26 maggio alle 21 al teatro ... Secondo bergamonews.it