Filippine il tifone Kalmaegi devasta l' arcipelago | oltre 65 morti

Il tifone Kalmaegi ha causato almeno 66 morti e lasciato 26 dispersi nella zona centrale delle Filippine. Almeno 49 persone sono annegate nelle inondazioni, mentre altre sono morte a causa di frane e caduta di detriti nella provincia centrale di Cebu, dove sono stati segnalati 13 dei 26 dispersi. Tra i morti ci sono sei persone che hanno perso la vita quando un elicottero dell’aeronautica militare filippina è precipitato martedì nella provincia meridionale di Agusan del Sur mentre era in volo per fornire aiuti umanitari alle province colpite dal tifone. Kalmaegi si è ora allontanato dalla provincia occidentale di Palawan verso il Mar Cinese Meridionale, con venti sostenuti fino a 130 kmh e raffiche fino a 180 kmh. 🔗 Leggi su Lapresse.it

