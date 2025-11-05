Filippine il tifone Kalmaegi devasta il Paese | oltre 90 vittime

Il passaggio del tifone Kalmaegi sulle Filippine si è trasformato in una tragedia di vaste proporzioni. Il bilancio delle vittime ha superato quota 90, rendendo questa ondata di maltempo la peggiore inondazione registrata nel Paese negli ultimi anni. A confermarlo all’agenzia Afp è un portavoce delle autorità della provincia di Cebu, la più colpita dal . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Filippine, il tifone Kalmaegi devasta il Paese: oltre 90 vittime

