Traffico paralizzato e passeggeri in difficoltà. Riceviamo e pubblichiamo un comunicato da Chiara Petrelli – Segretaria del Circolo PRC Catania "Gabriele Centineo" Caos totale all'aeroporto di Catania durante la tradizionale Fiera dei Morti: voli persi, lunghe code di auto sulla strada per Fontanarossa e una città letteralmente bloccata. Uno scenario surreale, quasi da film di fantascienza, che ha messo a dura prova cittadini e viaggiatori. Le concessioni che mandano la città in tilt. La decisione di concedere la via d'accesso all'aeroporto per ospitare la fiera, con oltre cento stand che occupano il suolo pubblico e mandano in crisi la viabilità è stata una scelta che, ancora una volta, evidenzia la mancanza di una pianificazione urbana seria e di una politica di gestione degli spazi pubblici realmente orientata al bene collettivo.

© Dayitalianews.com - Fiera dei Morti, caos all’Aeroporto di Catania: la denuncia di Rifondazione Comunista