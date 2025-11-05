Fico sulle orme di Spartaco | Bisogna rendere internazionali i luoghi stupendi della Campania
Non c'è solo Napoli: in Campania ci sono "luoghi stupendi" e l'obiettivo della Regione deve essere quello di rilanciare un "turismo diffuso e decentrato". Lo dice il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico che, a Santa Maria Capua Vetere, ha riposto a chi gli chiedeva di come far. 🔗 Leggi su Casertanews.it
