Fico sulle orme di Spartaco | Bisogna rendere internazionali i luoghi stupendi della Campania

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c'è solo Napoli: in Campania ci sono "luoghi stupendi" e l'obiettivo della Regione deve essere quello di rilanciare un "turismo diffuso e decentrato". Lo dice il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico che, a Santa Maria Capua Vetere, ha riposto a chi gli chiedeva di come far. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fico, il reddito di dignità? Bisogna aiutare chi è in difficoltà - "I soldi, come sappiamo e sanno benissimo i cittadini, si trovano sempre quando c'è la volontà politica di fare le cose. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Orme Spartaco Bisogna