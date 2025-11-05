Fico presenta la sua lista a Santa Maria Capua Vetere Iodice | Stop a logiche clientelari che mortificano il merito

Casertanews.it | 5 nov 2025

Grande partecipazione questa mattina presso Amico Bio Spartacus Arena, nei pressi dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, per la presentazione ufficiale della lista dei candidati della provincia di Caserta a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it

