Fico presenta la sua lista a Santa Maria Capua Vetere Iodice | Stop a logiche clientelari che mortificano il merito
Grande partecipazione questa mattina presso Amico Bio Spartacus Arena, nei pressi dell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, per la presentazione ufficiale della lista dei candidati della provincia di Caserta a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Il vice presidente della Provincia di Salerno presenta la propria candidatura tra le fila del PD a sostegno del candidato presidente Fico . #regionali2025 #RegionaliCampania2025 - facebook.com Vai su Facebook
Lista Fico. Il candidato del campo largo in Campania presenta i suoi “presentabilissimi”. Cinque capilista civici, trovati sotto i buoni auspici del sindaco di Napoli Manfredi, e qualche nome digerito a forza. Di @MariannaRizzini - X Vai su X
Fico presenta la sua lista: c’è l’ex ministro, salta l’ex capitano del Napoli - Roberto Fico ha ufficializzato la squadra che lo accompagnerà nella corsa per le prossime elezioni regionali. Si legge su ilmediano.com
Regionali in Campania, lista Fico: si attendono 24 ore per il verdetto in Irpinia - In attesa del verdetto delle urne, Roberto Fico conoscerà tra ventiquattro ore quello sul destino della sua lista irpina. Segnala ilmattino.it
Cirielli boccia il progetto del "Faro" a Napoli Est. Fico presenta la sua civica - Bandecchi attacca le principali coalizioni: "Hanno governato negli ultimi venti anni lasciando la Campania a pezzi" ... Come scrive rainews.it