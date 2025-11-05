Fico-Cirielli partita apertissima in Campania | cosa dice il sondaggio
La partita in Campania non è affatto chiusa: tutto può accadere. Sembrava già scritto il finale delle elezioni regionali per il post Vincenzo De Luca, ma il sondaggio dell' Istituto Noto per Porta a Porta smorza i facili entusiasmi del campo largo: certamente Roberto Fico parte come favorito, ma lo svantaggio di Edmondo Cirielli non è affatto siderale rispetto all'avversario. La distanza può essere ancora recuperata, e potrebbe assottigliarsi sempre di più con il passare dei giorni. E, a ridosso del voto, non sono da escludere sorprese. Che sarebbero amare per l'ammucchiata rossa, mentre sarebbero fantastiche per il centrodestra, che sogna di ribaltare i pronostici e vincere in Campania. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
