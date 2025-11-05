Fico al comitato elettorale Aveta per il rilancio degli ospedali di Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni
Tempo di lettura: 2 minuti Sanità e riapertura del pronto soccorso a Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, durante un incontro al comitato elettorale di Raffaele Aveta a Santa Maria Capua Vetere. «La presenza di Fico – ha commentato Aveta, candidato al consiglio regionale nella lista del Movimento 5 Stelle – conferma la grande attenzione per i territori della nostra coalizione e del suo leader. L’occasione è stata importante per esporgli la grave situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni, con la chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale Melorio e dell’ospedale di Maddaloni, che ha privato centinaia di migliaia di cittadini dei necessari servizi di prima urgenza». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri sera in tanti allo scalo per Guzzo all'inaugurazione del comitato elettorale. La sua candidatura tra le fila del PD a sostegno di Fico presidente. Presenti numerosi Sindaci ed amministratori locali . #regionali2025 #RegionaliCampania2025 #giovanniguzzo # - facebook.com Vai su Facebook
Comitato per riapertura Pronto Soccorso ad Agropoli incontra candidato Presidente Roberto Fico https://salernonotizie.it/2025/10/09/comitato-per-riapertura-pronto-soccorso-ad-agropoli-incontra-candidato-presidente-roberto-fico… - X Vai su X
Regionali Campania, inaugurato il comitato elettorale dell’avvocato Borgia e di Iodice: in corsa a Caserta con Fico presidente - Una folla numerosa ha partecipato ieri, domenica 26 ottobre, all’inaugurazione del comitato elettorale di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Rob ... Riporta giustizianews24.it
Napoli, sgomberati ex Motel Agip occupano il comitato elettorale di Roberto Fico - È il messaggio di aiuto rivolto al candidato del centro sinistra alla presidenza della Campania Roberto Fico da parte delle famiglie ... Si legge su ilmattino.it
Roberto Fico e la campagna elettorale senza slogan - Con l’ufficializzazione della candidatura avvenuta alla presenza di Giuseppe Conte e di Gaetano Manfredi, e in trepidante attesa di conoscere il nome del candidato presidente che guiderà la coalizione ... Da fanpage.it