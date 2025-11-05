Tempo di lettura: 2 minuti Sanità e riapertura del pronto soccorso a Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal candidato alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, durante un incontro al comitato elettorale di Raffaele Aveta a Santa Maria Capua Vetere. «La presenza di Fico – ha commentato Aveta, candidato al consiglio regionale nella lista del Movimento 5 Stelle – conferma la grande attenzione per i territori della nostra coalizione e del suo leader. L’occasione è stata importante per esporgli la grave situazione che si è venuta a creare negli ultimi anni, con la chiusura del pronto soccorso dell’Ospedale Melorio e dell’ospedale di Maddaloni, che ha privato centinaia di migliaia di cittadini dei necessari servizi di prima urgenza». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fico al comitato elettorale Aveta per il rilancio degli ospedali di Santa Maria Capua Vetere e Maddaloni