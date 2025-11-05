Fico a Torre Annunziata fuori programma in friggitoria

Tempo di lettura: < 1 minuto Fuori programma per il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania in occasione della sua visita a Torre Annunziata. L’ex Presidente della Camera, dopo essere stato tra l’altro nella zona del porto e a Palazzo Fienga, e prima del confronto con i cittadini, ha accettato l’invito dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di recarsi in una friggitoria ambulante dove ha avuto modo di assaggiare alcuni prodotti preparati al momento, tra cui zeppole e panzerotti. “Tutto buono” ha detto a chi gli chiedeva un commento. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fico a Torre Annunziata, fuori programma in friggitoria

Altri contenuti sullo stesso argomento

