Fibra Vodafone | 2,5 Gbps attivazione gratuita e SIM dati da 50 GB
La nuova offerta fibra Vodafone rappresenta una delle soluzioni più complete e convenienti del momento. A soli 27,95€ al mese, puoi ottenere una connessione stabile e ultraveloce fino a 2,5 Gbps, ideale per lavorare, guardare film in streaming o giocare online senza interruzioni. Se attivi online sul sito dell’operatore rosso sono incluse anche chiamate senza limiti verso fissi e mobili. Una soluzione pensata per chi cerca affidabilità, convenienza e mobilità in un unico pacchetto. Fibra Tim a 24,90€ per 20 mesi con bonus 100€ e Perplexity Pro Gratis per 1 anno. Fibra Vodafone: attivi gratis e nacighi fuori casa. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
