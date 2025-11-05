Festival organistico per il finale Gaspardo e l’Ensemble Locatelli
IL FESTIVAL. Venerdì 7 novembre nella chiesa di San Pancrazio il concerto d’organo e archi per il finale del Festival organistico internazionale «Città di Bergamo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Secondo ecodibergamo.it