Festa dell’Olio a Calci | un mese di eventi alla scoperta di un prodotto doc

Calci, 5 novembre 2025 - A Calci torna la Festa dell’Olio 2025, organizzata dalla Compagnia di Calci con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Strada dell’Olio dei Monti Pisani e di produttori, associazioni e realtà del territorio. Un programma diffuso, che per tutto novembre porta nei frantoi, negli uliveti e nei luoghi del paese passeggiate, laboratori, degustazioni, incontri e momenti culturali. Si comincia sabato 8 novembre. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, è in programma “Alla scoperta del frantoio”, un laboratorio pensato per bambini e famiglie per conoscere da vicino come nasce l’olio extravergine di oliva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

