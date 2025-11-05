Festa delle Forze Armate Morawiecki accanto all’Italia | libertà e patriottismo come fondamento dell’Europa dei popoli
Questo 4 Novembre, anche il presidente dell’Ecr party ed ex primo ministro della Polonia, Mateusz Morawiecki, ha espresso la propria vicinanza all’Italia, sottolineando il legame di valori e di visione che unisce i conservatori europei. “Ci uniamo ai nostri amici italiani nel celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ”, ha dichiarato in un videomessaggio, ricordando che “ la libertà e la pace non sono mai conquiste scontate, ma valori che si guadagnano, si difendono e si tramandano attraverso il coraggio e il sacrificio”. “Libertà e pace si difendono, non si ereditano”. Morawiecki ha voluto poi rendere omaggio agli uomini e alle donne in uniforme, definendoli “l’espressione più alta di lealtà, disciplina e dedizione al dovere”, e ha ribadito come “questa giornata debba rafforzare la nostra unità e il nostro impegno per un’Europa pacifica e forte ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
