Festa dell’Agricoltura nelle Dimore Storiche domenica 9 novembre

Arezzo, 5 novembre 2025 – Domenica 9 novembre, in occasione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura, torna "Coltiviamo la Cultura – Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche ", l'iniziativa promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane ETS per valorizzare due pilastri identitari del nostro Paese: cultura e agricoltura, beni insostituibili e profondamente radicati nel territorio. Giunta alla quarta edizione, la manifestazione coinvolgerà oltre 50 dimore storiche in 15 regioni italiane, offrendo al pubblico l'occasione di scoprire come le antiche residenze, custodi di storia, arte e tradizioni, siano oggi anche motori di sviluppo sostenibile per i territori agricoli italiani.

