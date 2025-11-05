Festa del supplì a Ponte Milvio
Sabato 8 novembre, a Ponte Milvio, arriva la prima edizione della Festa del Supplì.L'appuntamento è finanziato dal Municipio XV e dedica una giornata intera al re dello street food. L'evento si svolgerà dalle 12 alle 22, riunirà le insegne più rappresentative della Capitale per celebrare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il divertimento ruggisce: Battipark apre le sue porte! Venerdì 24 ottobre – Ore 19:00 Ti aspettiamo per l’inaugurazione ufficiale con animazione e spettacolo per bambini! Solo durante l’evento: prenota la tua festa e ricevi un servizio supplementare in o - facebook.com Vai su Facebook
Sabato 8 novembre Ponte Milvio celebra il supplì - Sabato 8 novembre la prima Festa del Supplì con i grandi nomi dello street food capitolino e il sostegno del Municipio XV ... Secondo vignaclarablog.it
Il raduno dei migliori a Ponte Milvio. Così Roma nord celebra il supplì - Si svolgerà sabato 8 novembre all’ombra della Torretta Valadier la prima edizione della festa del supplì. Segnala romatoday.it
Alcolici ai minorenni, sospesa licenza a un bar a Ponte Milvio - Il provvedimento è scattato in seguito a vari esposti e denunce arrivate negli ultimi tempi negli ... Da ansa.it