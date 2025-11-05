festa al centro sub alto tirreno premiati i campioni della fotografia

Grande festa per il Centro sub Alto Tirreno per i risultati raggiunti. Nel tratto di mare della costa Salentina a Otranto si sono disputate le finali nazionali per assegnare i titoli italiani nelle discipline della fotografia subacquea. I migliori atleti usciti qualificati dalle selettive nazionali si sono contesi a colpi di flash i prestigiosi titoli di campioni d’Italia. Ancora una volta, come ormai accade dal 2022, sul gradino più alto del podio sale la società Centro sub Alto Tirreno con i suoi formidabili ed ormai imbattibili atleti, Francesco Visintin e Stefano Cerbai, che al termine delle sezioni di gara portano al giudizio della giuria un portfolio incredibile che assicurerà loro il quarto titolo consecutivo, impresa mai realizzata sin ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

