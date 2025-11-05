Festa a Pisa per i 106 anni di Erminia Digianantonio

PISA – Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri per il suo 106esimo compleanno alla signora Erminia Digianantonio, nata l’1 novembre 1919. L’assessora alle politiche sociali Giovanna Bonanno l’ha raggiunta nella residenza per anziani dove la signora vive a Pisa. In questa speciale occasione, l’assessore le ha consegnato un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco Michele Conti. Originaria di Trasaghis, un piccolo paese della Carnia in provincia di Udine, Erminia cresce in una famiglia di tradizione contadina. Nel 1944 sposa Nicolino Cucurachi, finanziere in servizio a Gemona del Friuli, e insieme si trasferiscono a Trieste, negli anni più difficili della guerra. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

