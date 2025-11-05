Ferrovia Roma nord i treni rotti mandano in tilt la linea | forze dell' ordine a Saxa Rubra per bloccare una protesta

Dopo l’ennesima mattinata di passione c’era il rischio di una vera e propria rivolta. Oggi, mercoledì 5 novembre, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare gli animi dei pendolari che attendevano di salire a bordo di un treno della ferrovia Roma Nord alla stazione Saxa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Treno fermo sui binari per un guasto, corse cancellate sulla ferrovia regionale Roma Viterbo - facebook.com Vai su Facebook

La ferrovia Roma-Lido continua a rinnovarsi: iniziati i lavori della nuova fermata Mezzocammino, a ridosso del GRA. odisseaquotidiana.com/2025/10/avvio-… #RomaLido #TrasportoPubblico - X Vai su X

Ferrovia Roma nord, i treni rotti mandano in tilt la linea: forze dell'ordine a Saxa Rubra per bloccare una protesta - Alcuni pendolari hanno tentato di bloccare le corse a Saxa Rubra per protesta ... Come scrive romatoday.it

Roma Nord, pendolari allo stremo tra treni soppressi e traffico - Roma Nord è infatti intrappolata in una mobilità difficile, tra traffico cronico e carenza di alternative all’auto ... Segnala lagone.it

Corse soppresse sulla Ferrovia Roma Nord a causa di un treno fermo sui binari - Il servizio di trasporto pubblico sulla Ferrovia Roma Nord ha subito alcune cancellazioni di corse dovute a due fattori concomitanti: i lavori che interessano un tratto dell’infrastruttura di collegam ... Scrive msn.com