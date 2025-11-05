Ferrero inibito e multato | Comportamento scorretto

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto infortunio per Francesco D’Alterio, problemi per Bruno Martella, Marco Capuano e Marco Garetto. Intanto arriva un’inibizione per Massimo Ferrero (foto). Nel finale della ripresa degli allenamenti svolta al “Taddei“ il portiere D’Alterio si è procurato un trauma distrattivo al tendine d’achille che lascia purtroppo ipotizzare uno stop notevole. In rampa di lancio c’è ovviamente Tommaso Vitali. Per la gara di domenica contro la Vis Pesaro ( 20.30 al "Liberati") è in dubbio Bruno Martella, mentre emerge maggiore ottimismo per Marco Capuano. Entrambi non si sono allenati in seguito ai problemi fisici evidenziati a Gubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ferrero inibito e multato comportamento scorretto

© Lanazione.it - Ferrero inibito e multato: "Comportamento scorretto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ferrero inibito multato comportamentoFerrero inibito e multato: "Comportamento scorretto" - Brutto infortunio per Francesco D’Alterio, problemi per Bruno Martella, Marco Capuano e Marco Garetto. Riporta msn.com

ferrero inibito multato comportamentoMassimo Ferrero inibito e multato dal Giudice Sportivo per insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi - Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana, è stato sanzionato dopo l’ultima gara di Serie C per aver sostato senza ... Da fanpage.it

ferrero inibito multato comportamentoMassimo Ferrero, inibito fino al 25 novembre - Stavolta non per dichiarazioni colorite o abbracci a bordo campo, ma per una inibizione ufficiale fino al 25 novembre 2025 e una multa da mille euro comminata dal Gi ... Lo riporta ternananews.it

Cerca Video su questo argomento: Ferrero Inibito Multato Comportamento