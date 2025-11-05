Ferrero inibito e multato | Comportamento scorretto

Brutto infortunio per Francesco D’Alterio, problemi per Bruno Martella, Marco Capuano e Marco Garetto. Intanto arriva un’inibizione per Massimo Ferrero (foto). Nel finale della ripresa degli allenamenti svolta al “Taddei“ il portiere D’Alterio si è procurato un trauma distrattivo al tendine d’achille che lascia purtroppo ipotizzare uno stop notevole. In rampa di lancio c’è ovviamente Tommaso Vitali. Per la gara di domenica contro la Vis Pesaro ( 20.30 al "Liberati") è in dubbio Bruno Martella, mentre emerge maggiore ottimismo per Marco Capuano. Entrambi non si sono allenati in seguito ai problemi fisici evidenziati a Gubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ferrero inibito e multato: "Comportamento scorretto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Ternana, insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi: Massimo #Ferrero inibito per 20 giorni e sanzionato con 1.000 euro di multa - X Vai su X

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana, è stato sanzionato dopo l’ultima gara di Serie C per aver sostato senza autorizzazione in campo e rivolto frasi irriguardose ai collaboratori della Procura Federale: https://fanpa. - facebook.com Vai su Facebook

Ferrero inibito e multato: "Comportamento scorretto" - Brutto infortunio per Francesco D’Alterio, problemi per Bruno Martella, Marco Capuano e Marco Garetto. Riporta msn.com

Massimo Ferrero inibito e multato dal Giudice Sportivo per insulti e accesso non autorizzato agli spogliatoi - Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e oggi consulente della Ternana, è stato sanzionato dopo l’ultima gara di Serie C per aver sostato senza ... Da fanpage.it

Massimo Ferrero, inibito fino al 25 novembre - Stavolta non per dichiarazioni colorite o abbracci a bordo campo, ma per una inibizione ufficiale fino al 25 novembre 2025 e una multa da mille euro comminata dal Gi ... Lo riporta ternananews.it