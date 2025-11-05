Ferrari noleggiata con falso bonifico rubata e ritrovata ' cannibalizzata' nel Foggiano
Si aggira intorno ai 50mila euro il danno complessivo e undici le frodi accertate finora nel curriculum criminale di un trentatreenne di Pescara rinviato a giudizio dalla locale Procura della Repubblica per truffa. Il modus operandi delle truffeLe indagini, condotte dal comando provinciale di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Ferrari noleggiata con un falso bonifico e ritrovata "cannibalizzata": 33enne rinviato a giudizio per truffa (VIDEO) - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Ferrari noleggiata con un falso bonifico e ritrovata “cannibalizzata”: 33enne rinviato a giudizio per truffa - Il caso della Ferrari – Tra gli episodi più eclatanti figura il noleggio, mai pagato, di una Ferrari F8 Coupé del valore di 5. Come scrive pupia.tv