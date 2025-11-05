Ferrari archivia un trimestre sprint Ricavi utili e consegne in crescita

di Andrea Ropa MARANELLO (Modena) C’è chi corre in pista e chi corre in Borsa. Di questi tempi Ferrari lo fa meglio a Piazza Affari, dove ieri il titolo del Cavallino ha guadagnato il 3,34% alla luce dei risultati del terzo trimestre 2025, superiori alle attese del mercato. I numeri parlano chiaro: ricavi netti a 1,76 miliardi di euro, in aumento del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le consegne crescono di 18 unità a quota 3.401, l’utile operativo sale del 7,6% a 503 milioni, con un margine del 28,4%, mentre l’utile netto raggiunge i 382 milioni (+2%). L’Ebitda tocca quota 670 milioni (+5%), con un margine del 37,9%, e la generazione di free cash flow industriale arriva a 365 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ferrari archivia un trimestre sprint. Ricavi, utili e consegne in crescita

