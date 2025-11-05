Polvere, motori e adrenalina hanno infiammato l’ippodromo comunale nei giorni scorsi, dove si è disputata la settima edizione del Ferrara Match Race 2025, appuntamento ormai fisso per gli appassionati di auto storiche e guida sportiva. Un evento unico nel suo genere, capace di unire il fascino delle vetture d’epoca alla competizione pura su fondo sterrato. Sugli 880 metri del tracciato, ricavato all’interno dell’impianto cittadino, si sono affrontati numerosi Top Driver provenienti da tutta Italia, pronti a contendersi la vittoria lungo un percorso tecnico e spettacolare. Dopo una trentina di prove cronometrate di qualificazione, gli equipaggi migliori si sono sfidati in emozionanti duelli ad eliminazione diretta, uno contro l’altro, fino alla finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ferrara Match Race’. Malucelli arriva davanti a tutti