Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domiciliata a Milano, di cui i familiari non avevano più notizie da circa due settimane. La giovane, residente a Ferrara e domiciliata a Milano, irreperibile, si è messa in contatto con la famiglia. I suoi genitori avevano presentato denuncia ai carabinieri della stazione ferrarese di Porotto. I militari avevano poi diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa. La giovane viveva a Milano da un paio di mesi, dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ferrara: 18enne scomparsa si mette in contatto con familiari, allarme rientrato

