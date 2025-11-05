ferrara 18enne scomparsa da due settimane

Ore di apprensione tra Emilia-Romagna e Lombardia per la scomparsa di Ambra Fabbri, 18enne residente a Ferrara e domiciliata a Milano, di cui non si hanno notizie da due settimane. I genitori, non riuscendo più a contattarla, hanno presentato denuncia ai carabinieri della stazione di Porotto, nel Ferrarese. Il telefono della ragazza risulta spento da giorni, e nessuno tra amici e familiari è riuscito a mettersi in contatto con lei. La denuncia e le ricerche. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno diffuso la foto di Ambra Fabbri, fornita dalla famiglia, per facilitarne l’individuazione. L’appello è rivolto a chiunque possa averla vista o abbia notizie utili: è possibile contattare il numero unico di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

