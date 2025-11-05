Fermato mentre guida contromano l' auto era rubata

Due auto risultate rubate ritrovate a Viterbo e provincia dalla Guardia di finanza nei giorni scorsi. Nel capoluogo la pattuglia ha intercettato un uomo alla guida di un'auto mentre viaggiava nel senso opposto di marcia, in una strada principale e, a quell'ora, molto trafficata.I militari sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

