Fermato lungo l' autostrada A1 nascondeva una pistola negli slip | 26enne arrestato

È stato fermato lungo l'autostrada A1, tra Parma e Reggio Emilia, per un controllo. Un 26enne di origini albanesi, incensurato ma con una licenza di tiro che gli era stata revocata dopo che aveva esploso alcuni colpi di pistola durante una lite, nascondeva una pistola Beretta con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

Controllo di prevenzione lungo via Giulio Cesare a Fano, all'altezza delle Mura Augustee. La Polizia Locale ha fermato un'auto con due giovani a bordo dopo l'alert del sistema di videosorveglianza che l'aveva segnalata come veicolo inserito in una blacklist n - facebook.com Vai su Facebook

Corriere di Uber in fatbike fermato sull’autostrada A1 (Amsterdam): pedalava sulla corsia d’emergenza - Un corriere di Uber, in sella a una fatbike, è stato fermato questa sera dalla polizia mentre percorreva la curva di raccordo ... Riporta 31mag.nl

Incidente in autostrada A1 a Modena, un morto e un ferito grave dopo lo schianto contro il guardrail - Schianto in A1 a Modena Nord: 24enne morto e 41enne grave dopo l'incidente. Si legge su virgilio.it

Incidente sulla A1, lunga coda tra Scandicci e Barberino - 15, nel tratto tra Firenze Scandicci e Barberino, si è verificato un incidente all’altezza del chilometro 276. Come scrive msn.com