Fermato al casello per un controllo | aveva una pistola negli slip

La polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato un 26enne di origini albanesi, ma residente nella nostra città, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e anche porto abusivo di armi. Ieri mattina, gli agenti della Squadra Volanti hanno controllato un’auto nei pressi dell’uscita del casello autostradale di Reggio, durante un servizio di controllo del territorio. Alla guida del veicolo c’era il 26enne, incensurato e residente a Modena. L’uomo in passato era detentore di una licenza di tiro, revocata perché, durante una lite, aveva esploso dei colpi in aria con la propria pistola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermato al casello per un controllo: aveva una pistola negli slip

