Fermati in macchina per un controllo dei carabinieri | avevano mezzo etto di cocaina

Sono stati fermati in auto durante un routinario controllo della circolazione stradale, condotto dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Due giovani residenti a Terni, di nazionalità albanese, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

