Fermati in macchina per un controllo dei carabinieri | avevano mezzo etto di cocaina

Ternitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati fermati in auto durante un routinario controllo della circolazione stradale, condotto dai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Aprilia. Due giovani residenti a Terni, di nazionalità albanese, sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

