‘Felice di essere nato in Italia e non in Austria’ | Sinner a Torino tra orgoglio polemiche e speranza

Torino lo accoglie, l’Italia interroga il suo campione. È una mattina gelida in Piemonte quando Jannik Sinner varca l’ingresso dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. Prima delle racchette, dei flash e dei riflettori delle ATP Finals, c’è il silenzio di corsie bianche e vite sospese. Lui sorride, stringe mani, ascolta. E davanti a medici e pazienti, invece di parlare di titoli, sceglie di parlare di identità: “Sono orgoglioso di essere italiano. Felice di essere nato in Italia e non in Austria. Questo Paese merita molto più di quello che sto facendo io.” Torino lo attende per difendere il titolo conquistato un anno fa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Felice di essere nato in Italia e non in Austria’: Sinner a Torino tra orgoglio, polemiche e speranza

