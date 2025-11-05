Fegato grasso | una nuova epidemia silenziosa e molto pericolosa

Colpisce fino al 38% della popolazione adulta mondiale ed è oggi la malattia cronica del fegato più diffusa. La sua incidenza cresce di pari passo con obesità, diabete di tipo 2 e sindrome metabolica, configurandosi come una vera emergenza sanitaria. In Italia, si stima che un adulto su cinque ne. 🔗 Leggi su Quicomo.it

