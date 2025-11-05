Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni l'ex a breve sarà libero | Ha quasi finito di pagare il suo debito

La notte tra il 31 e l'1 novembre scorso sono passati 13 anni dal femminicidio di Federica Mangiapelo, annegata nel Lago di Bracciano. L'ex fidanzato Marco di Muro, oggi 36enne, nel 2026 uscirà dal carcere. L'avvocato: "Ha quasi finito di pagare il suo debito con la giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

*[MAI PIU']* Ogni 1° novembre, la provincia di Frosinone si ferma davanti ai nomi di Federica Mangiapelo e Gilberta Palleschi. Due vite spezzate, due storie che hanno segnato un territorio intero. A loro si aggiunge quella di Serena Mollicone e di tante altre do - facebook.com Vai su Facebook

Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni, l’ex a breve sarà libero: “Ha quasi finito di pagare il suo debito” - La notte tra il 31 e l'1 novembre scorso sono passati 13 anni dal femminicidio di Federica Mangiapelo, annegata nel Lago di Bracciano ... Lo riporta fanpage.it

Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato, il papà: “Dopo 13 anni le donne continuano a morire” - Federica Mangiapelo è stata uccisa dal fidanzato a 16 anni, annegata nel Lago di Bracciano a Vigna di Valle. fanpage.it scrive