Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni l'ex a breve sarà libero | Ha quasi finito di pagare il suo debito

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte tra il 31 e l'1 novembre scorso sono passati 13 anni dal femminicidio di Federica Mangiapelo, annegata nel Lago di Bracciano. L'ex fidanzato Marco di Muro, oggi 36enne, nel 2026 uscirà dal carcere. L'avvocato: "Ha quasi finito di pagare il suo debito con la giustizia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

federica mangiapelo uccisa 16Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni, l’ex a breve sarà libero: “Ha quasi finito di pagare il suo debito” - La notte tra il 31 e l'1 novembre scorso sono passati 13 anni dal femminicidio di Federica Mangiapelo, annegata nel Lago di Bracciano ... Lo riporta fanpage.it

federica mangiapelo uccisa 16Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato, il papà: “Dopo 13 anni le donne continuano a morire” - Federica Mangiapelo è stata uccisa dal fidanzato a 16 anni, annegata nel Lago di Bracciano a Vigna di Valle. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Federica Mangiapelo Uccisa 16