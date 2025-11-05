FdI ecco la legge salva-poliziotti | armi da fuoco cosa può cambiare

Mai più “atti dovuti”. Quei provvedimenti che scattano “a tutela” (così dicono i pm) di chi viene infilato nel registro degli indagati dopo aver ucciso per evidente legittima difesa, sono destinati ai cestini delle cancellerie. Si cambia, finalmente. La formula “omicidio colposo a seguito di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi”, già di per sé contorta, sarà sciolta. Per legge. Dal 25 giugno scorso- erano i giorni appena successivi all'uccisione di Michele Mastropietro, il bandito che nelle campagne brindisine aveva ammazzato a pistolettate il brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie, prima di essere colpito dal fuoco dei poliziotti giunti a supporto perla sua cattura e poi finiti sotto inchiestagiace tra i faldoni della Camera la proposta di Fratelli d'Italia (sarà presentata domani) firmata dai deputati Galeazzo Bignami, Giampiero Maiorano, Fabio Rampelli, Maria Carolina Varchi e Antonio Baldelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

