FC 26 SBC Showdown | Cavani 84 OVR vs Portillo 84 OVR – La Sfida
Capisco perfettamente. Eliminando la meccanica Showdown e qualsiasi riferimento ai potenziali potenziamenti, si perde l’aspetto dinamico delle carte, ma l’articolo sarà più aderente al formato di SBC “statica” che preferisci. Ecco l’articolo che unisce le SBC Showdown di Cavani e Portillo, focalizzandosi solo sui requisiti e i premi base (84 OVR). SBC: Edinson Cavani (84 OVR) e Juan Portillo (84 OVR). Sono disponibili due SBC distinte, una per l’attaccante e una per il difensore. Entrambe offrono carte 84 OVR e sono disponibili solo per 4 giorni (3 giorni 23 ore 59 minuti). 1?? SBC: Edinson Cavani (84 OVR). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
