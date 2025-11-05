FC 26 SBC | Campaign Mix Upgrade 84+ – Un Giocatore Speciale Garantito!

Imiglioridififa.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata rilasciata la SBCCampaign Mix Upgrade”, un’opportunità fantastica per ottenere un giocatore speciale non scambiabile da una delle campagne passate! Questa SBC è ideale per chi cerca un boost alla squadra o fodder di alto rating. La SBC è disponibile per un periodo limitato di 7 giorni e si riattiva ogni 2 giorni, permettendoti potenzialmente di completarla più volte durante la settimana. Dettagli Chiave della SBC. Nome: Campaign Mix Upgrade. Costo Stimato: Basso-Medio (a causa del requisito TOTW).. Ripetibile: Sì (si riattiva ogni 2 giorni).. Durata Totale: 7 giorni (. Premio:1x Pacchetto gioc. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc campaign mix upgrade 84 8211 un giocatore speciale garantito

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Campaign Mix Upgrade 84+ – Un Giocatore Speciale Garantito!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fc 26 sbc campaignFC 26 SBC Showdown: Cavani (84 OVR) vs. Portillo (84 OVR) – La Sfida - Eliminando la meccanica Showdown e qualsiasi riferimento ai potenziali potenziamenti, si perde l'aspetto dinamico delle carte, ma ... Secondo imiglioridififa.com

fc 26 sbc campaignFC 26 SBC: Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito! - È stata rilasciata la SBC "Campaign Mix Upgrade", un'opportunità fantastica per ottenere un giocatore speciale non scambiabile da una delle campagne passate! Da imiglioridififa.com

fc 26 sbc campaignEA FC 26 Campaign Mix Upgrade SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Campaign Mix Upgrade SBC in Ultimate Team, allowing gamers to test their luck and try to obtain one of the best promo players released so far in the game cycle. Riporta sportskeeda.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Campaign