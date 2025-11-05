FC 26 Evoluzione | L’Incantesimo del Dribblatore – CC con Dribbling e Passaggi da Paura! Spell of the Dribbler

È disponibile l’Evoluzione a pagamento “L’incantesimo del dribblatore”. Questa EVO è ideale per trasformare un centrocampista (CC) in un fuoriclasse del palleggio e della rifinitura, con un focus sui boost di dribbling, passaggi e tiro. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 30.000 Crediti o 400 FC Points.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: GEN max: 80 OVR. Posizione iniziale: CC. Velocità max: 80. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Tiro potente, Tiki taka.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +10 (MAX: 85). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione: L’Incantesimo del Dribblatore – CC con Dribbling e Passaggi da Paura! (Spell of the Dribbler)

Leggi anche questi approfondimenti

L'acqua che scompare racconta un antico incantesimo. In Basilicata, ai piedi del monte Raparo, si trova San Chirico Raparo, luogo dove la natura incontra la storia e la leggenda. La sorgente Trigella, da sempre oggetto di curiosità, ha affascinato generazioni. - facebook.com Vai su Facebook

FC 26 Evoluzione Flash: Veloce come Adama – Trasforma la Tua Ala in una Forza della Natura! (Fast like Adama) - Ecco l'articolo per l'Evoluzione "EVO flash: Veloce come Adama" con i potenziamenti listati usando il ... Come scrive imiglioridififa.com

FC 26: le migliori evoluzioni dei giocatori. Tutto quello che c'è da sapere - Gli sviluppatori hanno infatti promesso upgrade più vari e un numero maggiori di EVO rispetto al passato. Riporta everyeye.it

EA Sports FC 26 rivoluziona il gameplay: più controllo, realismo e fluidità grazie alle modalità Competitive e Authentic - Con la presentazione di ieri Electronic Arts ha voluto, perlomeno sulla carta, mandare un segnale a tutti quelli che "FIFA è sempre uguale". Lo riporta multiplayer.it