FC 26 Evoluzione | L’Incantesimo del Dribblatore – CC con Dribbling e Passaggi da Paura! Spell of the Dribbler

Imiglioridififa.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile l’Evoluzione a pagamento “L’incantesimo del dribblatore”. Questa EVO è ideale per trasformare un centrocampista (CC) in un fuoriclasse del palleggio e della rifinitura, con un focus sui boost di dribbling, passaggi e tiro. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Costo: 30.000 Crediti o 400 FC Points.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: GEN max: 80 OVR. Posizione iniziale: CC. Velocità max: 80. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. PlayStyle Aggiunti: Tiro potente, Tiki taka.. Potenziamenti e Ruoli PLUS. Questa Evoluzione applica i seguenti miglioramenti massimi: Valutazione generale (OVR): +10 (MAX: 85). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

