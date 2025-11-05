Favino | Sinner e il ' no' alla Davis? Non mi permetto di entrare nelle sue scelte

Pierfrancesco Favino - protagonista de "Il Maestro, film diretto da Andrea Di Stefano, in cui interpreta i panni di un controverso maestro di tennis e il giovane Tiziano Menichelli, al cinema dal 13 novembre con Vision Distribution - ha difeso Jannik Sinner e la sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis. Regista e protagonisti saranno sabato 8, vigilia delle ATP Finals, all’Uci Lingotto di Torino (ore 21) per un saluto nell’anteprima organizzata per il torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Favino: "Sinner e il 'no' alla Davis? Non mi permetto di entrare nelle sue scelte"

