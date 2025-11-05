Fattore Kop il Liverpool segna il 54,4% dei gol sotto la sua curva

Quanto conta segnare sotto la “propria” curva? Tanto, tantissimo secondo El Pais che ha parlato dell’incidenza dei gol del Liverpool sotto la Kop. Secondo l’articolo circa il 54,4% dei gol in casa arrivano proprio in quella porta, contro il 45,3% realizzato verso l’Anfield Road End. In uno studio su oltre trent’anni di partite, sono stati contati 917 gol sotto The Kop su un totale di 1.704, pari a circa il 54%. Di questi, ben 698 sono arrivati nei secondi tempi, quando la squadra attacca verso quella curva. Un dato che racconta quanto la spinta del pubblico faccia davvero la differenza, trasformando The Kop in un motore emotivo e statistico del Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

